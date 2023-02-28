Бывший ученик Москвиной рассказал о здоровье тренера, которая недавно перенесла операцию

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов рассказал о здоровье своего бывшего наставника Тамары Москвиной, в группе которой сейчас работает тренером.
В середине февраля Москвина перенесла плановую операцию по замене тазобедренного сустава.
«У неё была небольшая операция, но сейчас она уже в строю. Обязательно участвует в подготовке», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
81-летняя Москвина является шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Среди её учеников — чемпионы мира в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, призёры чемпионатов мира Елена Бечке и Денис Петров, Юко Кавагути и Александр Смирнов.
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