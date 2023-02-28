Фигурист Александр Смирнов — о проблемах с инвентарём: мои коньки стали стоить 150 тысяч

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, который сейчас работает тренером в группе своего бывшего наставника Тамары Москвиной, рассказал, насколько дорого сейчас отдавать ребёнка в фигурное катание.
«Основная проблематика – это инвентарь и экипировка, потому что ледовых арен становится больше. Лёд стало находить проще, тренеры мобильные. А инвентарь стал стоить практически в три раза дороже. Допустим, мои профессиональные коньки сейчас стали стоить 150 тысяч. Слава богу, я не постоянно скачу, и у меня они прослужат долго, а у того, кто ежедневно тренируется и делает тройные прыжки, может что-то и ломаться.
Хотелось, чтобы, может быть, кто-то обратил на это внимание и открыли бы у нас в России производство. Сколько у нас Кулибиных, сколько сталеваров, неужели мы не можем сделать лезвия лучше, чем английские? Неужели не можем пошить ботинки лучше итальянских или французских? Нужно время и внимание, думаю, наши специалисты могут сделать не хуже», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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