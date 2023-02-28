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ФФККР поднимет вопрос допуска российских фигуристов на конференции ISU

ФФККР поднимет вопрос допуска российских фигуристов на конференции ISU
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Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерены поднять вопрос допуска российских фигуристов на международные соревнования на конференции Международного союза конькобежцев в Японии (20–21 марта), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что конференция должна состояться 20–21 марта, она пройдёт в преддверии чемпионата мира в Сайтаме. Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) пройдёт с 20 по 26 марта 2023 года.

«Представители ФФККР планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях-членах союза на этот счёт мнение пока в большинстве своём негативное», – говорится в заявлении источника.

Напомним, в марте 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских фигуристов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне событий на территории Украины.

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