ФФККР поднимет вопрос допуска российских фигуристов на конференции ISU

Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерены поднять вопрос допуска российских фигуристов на международные соревнования на конференции Международного союза конькобежцев в Японии (20–21 марта), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что конференция должна состояться 20–21 марта, она пройдёт в преддверии чемпионата мира в Сайтаме. Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) пройдёт с 20 по 26 марта 2023 года.
«Представители ФФККР планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях-членах союза на этот счёт мнение пока в большинстве своём негативное», – говорится в заявлении источника.
Напомним, в марте 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских фигуристов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне событий на территории Украины.
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