Екатерина Боброва заявила, что не согласна с правилами турнира шоу-программ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва подтвердила, что вместе со своим партнёром по танцевальному дуэту Дмитрием Соловьёвым выступит на турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве на льду «Мегаспорта».

«Мы с Димой примем участие, над вариантом музыки и темой номера мы ещё думаем. Но я хочу сказать вот о чём. Я прочитала правила соревнований и с некоторыми пунктами правил я не согласна. В частности с тем, что спортсмены не могут выступать в других парах или коллективах. Мне, как зрителю, было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова — три олимпийские чемпионки в личном турнире. Но коллективам нельзя выступать. Очень многое теряют соревнования, потому что по объективным причинам не может выступать Ваня Букин, Александр Энберт. Было бы украшением турнира возможное выступление Елены Ильиных с каким то другим партнёром. Но фактически она не может сделать этого, потому что такие правила. Я созванивались с Александром Ильичом Коганом, говорила с ним на эту тему.

Он ответил, что эти соревнования проводятся впервые, нужно посмотреть, как они пройдут, и потом, скорее всего, будут внесены определённые изменения в правила для того, чтобы привлечь больше новых лиц, зрителей, спонсоров. Очень правильно, что федерация ищет новые форматы соревнований, учитывая, что международных стартов нет. Но эти форматы обязательно нужно развивать, чтобы они становились интереснее и зрелищнее. Тогда у нас будет больше отличных поводов собираться чаще на льду», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

После завершения карьеры Боброва и Соловьёв неоднократно принимали участие в различных ледовых шоу, но катались при этом с другими партнёрами. То же можно сказать и об упомянутых Бобровой Елене Ильиных и Александре Энберте.