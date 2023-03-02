Мозалёв — об Олимпиаде: особо не боялся, потому что ехал туда не бороться за первые места

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился впечатлениями от участия на Олимпийских играх в Пекине.

«Ну, особо не боялся. Понятно было, что я поехал туда не бороться за первые места, а просто получить удовольствие от этой Олимпиады, как первый опыт, почувствовать, что такое Олимпиада. Для меня это было просто что-то невероятное, когда мы приехали в Олимпийскую деревню.

Тест в Китае? Это был самый ужасный тест за всё это время. Мы ещё долго ждали, нам нельзя было выходить. Там квартиры были, нельзя было выйти, пока не придут результаты дурацкие. Уже всем пришло, а мы хотим кушать, но не можем выйти даже никуда.

Кто мы? Мы с ребятами жили вместе. Я, Женя, Марк на квартире. Ощущение конкуренции внутри? Мы были как одна команда тогда. Мы же за одну сборную катаемся. Друг друга поддерживали, всё-таки мы все были в первый раз на Олимпиаде. Мы болели. Я ходил, сидел на диванчике в боксе. Помню ли, как Кондратюк короткую откатал? Конечно. Нервно. Ощущение, что его трясло и всех остальных тоже? Да.

Изменился ли после Олимпиады? Поменялись подходы, но в целом я себя так не могу оценивать. Это должны делать окружающие. Могу ли сказать, что до Олимпиады был один, а после стал другой? Нет, не могу», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым в ближайшее время на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».