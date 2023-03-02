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Только ученицы Евгения Плющенко заявили тройной аксель на КП в рамках финала Гран-при

Только ученицы Евгения Плющенко заявили тройной аксель на КП в рамках финала Гран-при
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Сегодня, 2 марта, стартует финал Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге и продлится до 5 марта. Сегодня короткие программы представят девушки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с заявками участниц.

Софья Титова («Ангелы Плющенко») — 2A, 3Lo, 3A+3T.
Вероника Жилина («Ангелы Плющенко») — 2A, 3Lo, 3A+3T.
Дарья Садкова (подопечная Этери Тутберидзе) — 2A, 3Lo, 3Lz+3T.
Елизавета Куликова (подопечная Светланы Соколовской) — 2A, 3Lo, 3Lz+3T.
Агата Петрова (подопечная Татьяны Мишиной) — 3Lz+3T, 2A, 3Lo.

Лидером этапов Гран-при у девушек стали Вероника Жилина и Софья Титова, в активе которых по 36 очков. За ними расположилась Алиса Двоеглазова с 34 очками, Любовь Рубцова с 32 баллами и Елизавета Лабутина (30).

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