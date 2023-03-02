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Любовь Рубцова: прокат был хороший, прыжки неплохие, лутц немножечко кривой

Любовь Рубцова: прокат был хороший, прыжки неплохие, лутц немножечко кривой
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Российская фигуристка Любовь Рубцова высказалась о выступлении с короткой программой на финале Гран-при России. За прокат Любовь заработала 66,75 балла.

«Прокат был хороший, прыжки неплохие, лутц немножечко кривой, а так все хорошо. Довольна ли прокатом? На 4,5, можно было лучше. Лутц был хороший, просто чуть-чуть криво был исполнен.

Чувствую себя нормально. После стартов поедем, посмотрим – что со здоровьем. Надо будет проверить, что с ногой. На всякий случай.

Четверной риттбергер после травмы прыгала на тренировках, выезжала. Посмотрим, скорее всего завтра будет набор с тройными», – передаёт слова Рубцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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