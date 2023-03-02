Осокина и Грицаенко: если бы арена была стандартная, всё было бы хорошо

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в соревнованиях спортивных пар, прокомментировали второе место в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Осокина: Если бы арена была стандартная, всё было бы хорошо. Но арена меньше, не хватает места. Я врезалась в бортик, досадное падение…

Грицаенко: Тяжело перестраиваться под эти размеры, только вчера их ощутили, когда была тренировка, ещё денёк, и было бы легче. А так неудобно. Старались уместить программу. Я был уверен, что здесь приблизительно стандарт, не посмотрел, что здесь «канадка». Пришлось на месте подстраиваться. Сидел на трибунах на чемпионате России в прошлом году, мне показалось, что всё хорошо и всё стандартно. Был уверен, что тут будет удобно.

Осокина: Поможет ли сегодняшний опыт завтра? Не думаю, что это особо поможет, уже утром пытались подстроиться по заходам, смещать чуть-чуть. Выезд на выбросе чуть-чуть затягиваю, поэтому не рассчитала.

Чувствуется усталость от всего сезона, у нас было два дня отдыха после первенства. Нам надо и раны зализать, поэтому из последних сил вывозим, стараемся показать хороший уровень.

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