Евгений Плющенко взял годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко не стал общаться с представителями СМИ после выступления своих учеников в коротких программах в финале юниорской серии Гран-при России в Санкт-Петербурге. Ещё до старта соревнований Плющенко заявил, что берёт годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства воспитанников его академии, сообщает «РИА Новости Спорт».
После первенства России в Перми Плющенко раскритиковал судей за оценки его учениц Вероники Жилиной и Софьи Титовой в произвольной программе. При этом Евгений недвусмысленно сравнил контент Жилиной и новой чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой. Тренер фигуристки Софья Федченко встала на защиту своей спортсменки. Многие специалисты комментировали эту дискуссию: кто-то поддержал Плющенко, другие – судей и Федченко.
Добавим, что в короткой программе девушек в финале Гран-при России Титова стала единственной, кто исполнил тройной аксель, но фигуристка занимает только седьмое место.
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