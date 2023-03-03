Вероника Жилина эмоционально высказалась о победе в финале Гран-при среди юниоров

Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», высказалась о своей победе в финале Гран-при среди юниоров.

«Я на стартах не обращаю внимания на место, главное, чтобы был хороший прокат. Если будет стабильным на тренировках, то и на стартах.

Удовлетворена ли своими прокатами? Очень. В короткой программе я бы хотела сделать дорожку на четвёртый уровень, мы её много накатывали на тренировках. На самом старте нужно было набирать скорость на дорожке. В произвольном на сальхове немного зажалась, а затем меня отпустило, сделала всё остальное. Довольна, наверное на 6-7 из 10. Могла лучше.

Перед первенством раскатала новые коньки за один день до вылета, после тех новых не было. Эти уже раскатала, уже удобно кататься в них. Международные соревнования не смотрю.

Хочу поблагодарить моих тренеров, Евгения Викторовича (Плющенко), Артема Аркадьевича (Значкова), Сергея Александровича (Алексеева), мою маму. Она тоже много времени уделяет мне. Хочу сказать спасибо зрителям, поддерживают на каждом старте. Сегодня даже приехала группа из Северодвинска», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.