Ученица Тутберидзе Садкова: падение с прыжка… Конечно, это непозволительно для меня

Российская фигуристка Дарья Садкова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями после завоевания серебра в финале Гран-при России среди юниоров.

«Почему решили вставлять четверные? В Санкт-Петербурге стала прыгать тулуп, потому что на тренировках всё было стабильнее, чем перед соревнованиями в Перми. Перед этими соревнованиями я делала тулуп на тренировках и второй тоже. Два тренера за бортиком — конечно, придаёт больше энергии.

Я не удовлетворена своим прокатом, рада, что сделала тулуп первый, но второй был недокручен, падение. Падение с последнего прыжка… Конечно, это непозволительно для меня (улыбается). Оценю выступление на 5-5,5 из 10.

Хотела бы поблагодарить тренеров за проделанную работу, ещё много чего предстоит сделать. Поблагодарить свою маму за бесконечную веру в меня, поддержку. Своих болельщиков, они каждый раз пишут приятные слова, помогают не останавливаться. Друзей, которые тоже поддерживают очень хорошо.

Какие были ощущения от первого квада на соревнованиях? Мыслей каких-то после первого прыжка не было, потому что сразу же шёл второй. Расслабляться было нельзя, но была рада, что приземлила первый (улыбается).

Тоже не смотрю международные старты», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.