Ученица Тутберидзе Садкова: падение с прыжка… Конечно, это непозволительно для меня

Российская фигуристка Дарья Садкова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями после завоевания серебра в финале Гран-при России среди юниоров.
«Почему решили вставлять четверные? В Санкт-Петербурге стала прыгать тулуп, потому что на тренировках всё было стабильнее, чем перед соревнованиями в Перми. Перед этими соревнованиями я делала тулуп на тренировках и второй тоже. Два тренера за бортиком — конечно, придаёт больше энергии.
Я не удовлетворена своим прокатом, рада, что сделала тулуп первый, но второй был недокручен, падение. Падение с последнего прыжка… Конечно, это непозволительно для меня (улыбается). Оценю выступление на 5-5,5 из 10.
Хотела бы поблагодарить тренеров за проделанную работу, ещё много чего предстоит сделать. Поблагодарить свою маму за бесконечную веру в меня, поддержку. Своих болельщиков, они каждый раз пишут приятные слова, помогают не останавливаться. Друзей, которые тоже поддерживают очень хорошо.
Какие были ощущения от первого квада на соревнованиях? Мыслей каких-то после первого прыжка не было, потому что сразу же шёл второй. Расслабляться было нельзя, но была рада, что приземлила первый (улыбается).
Тоже не смотрю международные старты», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 3 марта 2023
-
18:28
-
18:04
-
17:58
-
17:39
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:35
-
15:24
-
15:22
-
15:02
-
13:32
-
13:00
-
11:30
-
00:12
-
00:07
- 2 марта 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:26
-
23:12
-
22:55
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:40
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:07