Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Финал ГП России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало КП, где смотреть

Финал ГП России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало КП, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге спортивные пары вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Соревнования спортивных пар начнутся в 16:45 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

Произвольные программы спортивные пары представят завтра, 5 марта в 16:45 мск.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. Серию составили шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023