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Финал ГП России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало КП, где смотреть

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге спортивные пары вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Соревнования спортивных пар начнутся в 16:45 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

Произвольные программы спортивные пары представят завтра, 5 марта в 16:45 мск.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. Серию составили шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).