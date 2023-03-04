Финал ГП России по фигурному катанию, танцы на льду: участники, порядок выступлений

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге танцевальные дуэты вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников и порядком их выступления.

Первая разминка

1. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

3. Александра Прокопец/Александр Васькович

4. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Вторая разминка

5. Полина Усова/Михаил Антонов

6. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев

7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9. Софья Тютюнина/Андрей Багин.