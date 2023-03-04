Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Финал ГП России по фигурному катанию, танцы на льду: участники, порядок выступлений

Финал ГП России по фигурному катанию, танцы на льду: участники, порядок выступлений
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге танцевальные дуэты вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников и порядком их выступления.

Первая разминка

1. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
3. Александра Прокопец/Александр Васькович
4. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Вторая разминка

5. Полина Усова/Михаил Антонов
6. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев
7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9. Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду
Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023