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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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Финал Гран-при России по фигурному катанию, женщины: участники, порядок выступлений

Финал Гран-при России по фигурному катанию, женщины: участники, порядок выступлений
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Сегодня, 4 марта в Санкт-Петербурге женщины вступят в борьбе за победу в финале серии Гран-при России-2022/2023. Они представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участниц и порядком их выступления.

Первая разминка

1. Софья Самоделкина
2. Аделия Петросян
3. Алина Горбачёва
4. Камила Валиева
5. Вероника Яметова
6. Анна Фролова.

Вторая разминка

7. Ксения Гущина
8. Софья Муравьёва
9. Софья Акатьева
10. София Захарова
11. Елизавета Туктамышева
12. Виктория Федянина.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. Серию составили шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).

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