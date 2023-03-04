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Стало известно, какие прыжки Валиева и Туктамышева заявили на КП в финале Гран-при России

Стало известно, какой контент фигуристки заявили в короткую программу на финал серии Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования начнутся в 15:00 мск.

Из прыжковой части Елизавета Туктамышева планирует исполнить тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип.

В заявке Камилы Валиевой тройной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Действующая чемпионка России Софья Акатьева заявила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Также тройные аксели есть в заявке а Аделии Петросян и Софьи Муравьёвой.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. Серию составили шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).