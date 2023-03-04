«Мы были в эйфории». Шанаева и Дрозд — о прокате ритм-танца в финале Гран-при России

Российская танцевальная пара Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали прокат ритм-танца в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За выступление они получили от судей 81,40 балла и идут на предварительном первом месте.

Дрозд: Как может быть в Петербурге, кроме как потрясающе? Огромное счастье, что финал проходит здесь. Публика тепло поддерживала, чувствовалась эта энергия.

Шанаева: Было, в принципе, неплохо, спасибо большое публике, мы вс` слышим во время проката. Было интересно.

Дрозд: Каково выступать первым? Наверное, это в чём-то даже легче. Ты выходишь и сразу отдаёшься публике.

Дрозд: Скромные оценки выступающим первыми? Все мы слышали про это мнение. Но мы должны сделать всё, что от нас зависит. Мы сделали максимум, порадовали публику и тренеров. Деталь платья слетела? Нужно посмотреть, с кого конкретно это слетело, у нас два платья похожих на разминке. Мы сделали все, что от нас зависело, на остальное внимание не обращали. Мы в эйфории были. Для меня же это вообще родной каток, я здесь делал первые шаги, было приятно выступать.