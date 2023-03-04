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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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«Акцент поставили на наших эмоциях». Тютюнина и Багин — о прокате на финале ГП России

«Акцент поставили на наших эмоциях». Тютюнина и Багин — о прокате на финале ГП России
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Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на финале Гран-при России по фигурному катанию.

Багин: Мы старались на этом старте вообще ни о чём не думать. Если на ЧР за что-то боролись, сосредотачивались, то здесь хотели выйти и как на тренировке в удовольствие проехать. По скорости было маловато, а так старался максимально от мандража освободить, максимально всё сделать. Рады, что сезон латины позади? Да (улыбается).
Тютюнина: Акцент поставили на наших эмоциях, на состоянии, как это всё прочувствовали, чтобы это осталось ярким впечатлением. Очень приятно было катать. Позитивная публика, очень поддерживают, всегда подбадривают. Мы не говорим, что не будем бороться, но хотим акцент внутри себя поставить, как мы это проживём, а не просто сделать твиззлы, поддержки.

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