Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России

В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на 0,05 балла опередили Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Третьими перед произвольной программой идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнёрша упала с параллельного тройного лутца.

Фигурное катание. Финал Гран-при России

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,73.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 83,68.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 79,80.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 79,05.

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 77,32.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,52.