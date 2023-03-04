Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России

В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на 0,05 балла опередили Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Третьими перед произвольной программой идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнёрша упала с параллельного тройного лутца.
Фигурное катание. Финал Гран-при России
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,73.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 83,68.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 79,80.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 79,05.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 77,32.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,52.
- 4 марта 2023
-
19:26
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:51
-
17:34
-
17:26
-
17:18
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:37
-
15:19
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:21
-
14:10
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
12:26
-
11:47