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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России
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В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования в короткой программе у спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на 0,05 балла опередили Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Третьими перед произвольной программой идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнёрша упала с параллельного тройного лутца.

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,73.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 83,68.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 79,80.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 79,05.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 77,32.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,52.

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