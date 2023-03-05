Финал Гран-при России, женщины: порядок выступлений в произвольной программе

Сегодня, 5 марта женщины разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристки представят свои произвольные программы. Старт соревнований запланирован на 14:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком их выступления фигуристок.

Лидером соревнований после короткой программы является 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Первая разминка

1. Виктория Федянина

2. Софья Самоделкина

3. Анна Фролова

4. София Захарова

5. Ксения Гущина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Алина Горбачёва

8. Софья Акатьева

9. Софья Муравьёва

10. Камила Валиева

11. Елизавета Туктамышева

12. Аделия Петросян.