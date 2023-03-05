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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Валиева: после ЧР присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно выступать

Валиева: после ЧР присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно выступать
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Чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева высказалась по итогам выступления с произвольной программой в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«После чемпионата России – 2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — передаёт слова Валиевой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

По итогам завершившихся соревнований в женском одиночном катании в финале Гран-при России Камила Валиева заняла второе место. Победительницей стала Аделия Петросян.

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