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Гран-при России. Финал: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Бойкова и Козловский выиграли финал Гран-при России, Мишина и Галлямов — вторые

Бойкова и Козловский выиграли финал Гран-при России, Мишина и Галлямов — вторые
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В Санкт- Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на 0,73 балла опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В отличие от своих главных конкурентов, Мишина и Галлямов были безупречны в произвольной программе, но по сумме двух выступлений уже второй в сезоне старт выиграли Бойкова и Козловский, ранее ставшие чемпионами России.

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 239,74.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 239,01.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва — Татарстан) – 225,81.
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 217,48.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 212,73.
6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 204,62.

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