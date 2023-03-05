Произвольная программа Камилы Валиевой в финале Гран-при России. Видео

Фигуристка Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (сольный и в каскаде). Несмотря на падение с тройного лутца, Валиева стала третьей в произвольной программе и серебряным призёром финала Гран-при.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) – 255,01.

2. Камила Валиева (Москва) – 241,76.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,61.

4. Софья Акатьева (Москва) – 241,09.

5. Софья Муравьёва (Москва) – 233,04.

6. Алина Горбачёва (Москва) – 228,85.