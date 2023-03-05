Произвольная программа Софьи Муравьёвой в финале Гран-при России. Видео
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Фигуристка Софья Муравьёва, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко», исполнила в произвольной программе только один тройной аксель. Кроме того, судьи отметили, что тройной риттбергер был приземлён в четверть. В итоге Муравьёва стала только пятой в финале Гран-при России.
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Фигурное катание. Финал Гран-при России
Женщины
1. Аделия Петросян (Москва) – 255,01.
2. Камила Валиева (Москва) – 241,76.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,61.
4. Софья Акатьева (Москва) – 241,09.
5. Софья Муравьёва (Москва) – 233,04.
6. Алина Горбачёва (Москва) – 228,85.
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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