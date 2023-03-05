Козловский объяснил, почему они с Бойковой не выступят в турнире шоу-программ
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему они не будут участвовать в турнире шоу-программ.
Бойкова и Козловский в сезоне-2022/2023 выиграли чемпионат России и финал Гран-при России.
«Мы изначально не планировали участвовать в турнире шоу-программ. У нас спросили, будем ли мы подавать заявку, поскольку без отбора проходят только чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, мы отметили, что у нас немного другие планы на это время», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Турнир шоу-программ состоится 18 марта в «Мегаспорте».
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