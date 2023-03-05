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«Полноценное первенство Медведевой». Козловский — о программе «Анна Каренина»

«Полноценное первенство Медведевой». Козловский — о программе «Анна Каренина»
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Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался о произвольной программе «Анна Каренина», которая принесла им в сезоне-2022/2023 золотые медали чемпионата страны и финала Гран-при России.

Ранее самой известной постановкой «Анны Карениной» была олимпийская произвольная программа Евгении Медведевой, принёсшая фигуристке два серебра Игр-2018 в Пхёнчхане.

«Отдам полноценное первенство Евгении Медведевой. Это планка, это шедевр, эта программа была выстрадана, пронесена через весь сезон, выдающийся сезон выдающейся спортсменки. Мы вряд ли можем встать на одну планку с тем качеством и уровнем драматизма, который был у неё», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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