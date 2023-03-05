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Победный прокат Петра Гуменника в финале Гран-при России. Видео

Победный прокат Петра Гуменника в финале Гран-при России. Видео
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Фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России, стабильно откатав обе программы. В произвольной программе судьи нашли у Петра недокруты на четверных риттбергере и сальхове, а также тройном акселе. Гуменник стал вторым как в короткой, так и в произвольной программе, а по сумме завоевал золото.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.
2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.
3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94.
6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
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