Победный прокат Петра Гуменника в финале Гран-при России. Видео

Фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России, стабильно откатав обе программы. В произвольной программе судьи нашли у Петра недокруты на четверных риттбергере и сальхове, а также тройном акселе. Гуменник стал вторым как в короткой, так и в произвольной программе, а по сумме завоевал золото.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России

Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 282,12.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 277,74.

3. Марк Кондратюк (Москва) – 273,40.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,69.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 269,94.

6. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 268,96.