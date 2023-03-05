Пётр Гуменник: не вовремя я начал занимать места на чемпионатах и Гран-при России

Победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник оценил своё выступление в Санкт-Петербурге.
«Катать было сложно. Не мне одному. Очень хотелось победить, поэтому боролся за каждый элемент. Все силы отдал на льду. Получил желаемый результат.
В фигурном катании стало больше болельщиков, особенно у мужчин. У девочек всегда было много, а мальчиков не так сильно поддерживали. В этом году нас снова стали поддерживать. У меня количество болельщиков тоже сильно увеличилось, но я даже не вспомню, что мне что-то кто-то плохое написал. Возможно, сейчас это закончится (смеётся). Мне пишут пожелания и поздравления. В конце прошлого сезона успехов особых не было, болельщики были только самые преданные. В этом сезоне случился прорыв. Для меня это не сюрприз, не случайность, рассчитывал, что это должно произойти.
Я провёл хороший сезон и хотел закончить его не хуже. По месту мне было не так важно, главное – хорошие прокаты, чтоб я мог быть собой доволен. Первое место – приятный бонус.
Не вовремя я начал занимать места на чемпионатах России, этапах Гран-при России, надо было это делать в предыдущих сезонах, чтобы поехать на чемпионаты мира, Олимпийские игры. Надеюсь, что ещё удастся поехать на эти соревнования, и я не упущу свой шанс», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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