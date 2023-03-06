Елизавета Туктамышева назвала мемом термин «зрелое женское катание»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева объяснила, почему считает мемом термин «зрелое женское катание». Именно так говорят, объясняя продолжительную карьеру 26-летней фигуристки.

«К термину «зрелое женское катание» отношусь спокойно. Главное, чтобы всё было красиво, на уровне, чтобы трогало душу. Чтобы спортсмен понимал, что он катает, и мог переживать те эмоции, которые от него требуются в программе. Я бы назвала этот термин мемом, потому что спорт есть спорт, и если есть гениальный спортсмен, то он и в юном возрасте может откатать зрелые программы – и неважно, сколько ему лет.

Не скажу, что у меня изменился стиль. Я просто дошла до момента, когда могу показывать что-то более женственное, глубокое. Это не смена стиля, всё это всегда было во мне. Когда ты созрела это показать – тогда показывай. А пока эта идея тебе в руки не упала, эту музыку не предложили, значит, ты к этому просто ещё не готова», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.