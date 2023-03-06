Елизавета Туктамышева: пока тебе 16, есть деньги — потрать их. Балуй себя!

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева в письме к себе 16-летней рассказала об отношении к деньгам.
«Когда ты только начинаешь зарабатывать, то думаешь: вау, сколько денег, могу купить одежды и сумок. И потратить всё на себя, не вкладываясь в будущее – такая вот эйфория от крупных денег. Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно. Например, хочу купить дом – уже с прицелом на будущее, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.
Но себе 16-летней я скажу: конечно, балуй себя! Пока тебе 16, есть деньги – потрать их. Да, можно было бы отложить, но там не такие большие деньги, чтобы сразу купить квартиру или машину. Так что не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребёнок! Ещё что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но потом, когда появятся уже более крупные суммы, я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.
- 6 марта 2023
-
19:55
-
19:42
-
19:32
-
19:16
-
19:03
-
18:48
-
18:30
-
18:01
-
17:36
-
16:41
-
15:16
-
15:03
-
13:14
-
12:21
-
09:00
-
00:13
- 5 марта 2023
-
23:58
-
23:23
-
23:16
-
23:11
-
22:04
-
21:51
-
21:41
-
21:20
-
21:08
-
21:00
-
20:48
-
20:34
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
19:26
-
19:20