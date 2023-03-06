Марк Кондратюк: эта бронзовая медаль для меня сейчас очень важна

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк поблагодарил тренерский штаб Светланы Соколовской и болельщиков за поддержку в финале Гран-при России.

Кондратюк, выступавший после большой паузы, связанной с травмой спины, занял третье место. Победу одержал Пётр Гуменник, вторым стал Дмитрий Алиев.

«Спасибо Светлане Владимировне и всему тренерскому штабу за подготовку, поддержку и веру!!! Это был очень сложный сезон, и я рад, что, несмотря ни на что, получилось более-менее достойно его завершить. Эта бронзовая медаль для меня сейчас очень важна. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше!

Также хочу поблагодарить своих болельщиков за огромную поддержку и внимание! Постараюсь и дальше не подводить.

P. S. Поздравляю Петю с золотом и Диму (героя вчерашнего вечера) с серебром», — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Марка Кондратюка.