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Жулин: у Тарасовой получится создать шоу на YouTube, если рядом будет молодой помощник

Жулин: у Тарасовой получится создать шоу на YouTube, если рядом будет молодой помощник
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова могла бы вести шоу на YouTube.

«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести своё шоу на YouTube. Почему нет? Если у неё рядом будет молодой помощник, то всё получится.

Я бы эпизодически тоже смотрел шоу Татьяны Анатольевны. Почему эпизодически? Надо всё дозировать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Ранее Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.

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