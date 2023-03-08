Жулин: у Тарасовой получится создать шоу на YouTube, если рядом будет молодой помощник

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова могла бы вести шоу на YouTube.
«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести своё шоу на YouTube. Почему нет? Если у неё рядом будет молодой помощник, то всё получится.
Я бы эпизодически тоже смотрел шоу Татьяны Анатольевны. Почему эпизодически? Надо всё дозировать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Ранее Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.
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