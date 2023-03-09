Дмитрий Алиев заменил Анну Погорилую на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Серебряный призёр финала Гран-при России Дмитрий Алиев стал участником турнира по шоу-программам «Русский вызов», проводимого Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Организаторами турнира была произведена замена Анны Погорилой в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее, на основании которого участник был отобран. Вместо Анны Погорилой выступит Дмитрий Алиев, который являлся первым запасным турнира.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве. В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира.