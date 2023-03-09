Крылова: когда получаешь возможность соприкоснуться с элитой, должна быть субординация

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова высказалась об участии своих подопечных, танцевального дуэта Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, в турнире шоу-программ.

Кагановская и Ангелопол, которые проводят первый сезон среди взрослых, выиграли финал Гран-при России в танцах на льду.

«Василисе и Валерию уже поставила номер для турнира по шоу-программам, получилось весело, танцевально, молодёжно. Надеюсь, зрителям понравится. Безумно рада, кстати, что моим ребятам дали возможность приблизиться к компании столь выдающихся чемпионов, повариться с ними в одном котле. Это большой опыт и большая привилегия.

Я ведь пришла в танцы рано, когда катались Майя Усова/Александр Жулин, Марина Климова/Сергей Пономаренко. Помню, как трепетала, заходя в раздевалку. Боялась лишний раз обратить на себя внимание. До сих пор считаю, что, когда впервые получаешь возможность соприкоснуться с элитой, должна быть определённая субординация.

Надо очень чётко отдавать себе отчёт в том, что ты попал в общество людей, у которых можно очень многому научиться, даже просто наблюдая за ними со стороны. Нынешнее поколение воспитано иначе. Им кажется, что всё внимание, которое их окружает, в порядке вещей, что так и должно быть, что самое главное — быть в тренде, а значит, и вести себя нужно соответственно. Катаемся на одном льду? Значит, все друзья. Наверное, нужно время, чтобы понять, что в жизни всё устроено совершенно не так», — приводит слова Крыловой RT.