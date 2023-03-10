Вайцеховская: о реальном развитии клубного фигурного катания в РФ говорить преждевременно

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась о создании Александром Лакерником и Этери Тутберидзе Global Skating Academy для развития в России клубного фигурного катания.
«Идея с созданием Global Skating Academy хорошая, но ни разу не оригинальная. По сути, это тот же самый формат, в котором регулярно проходят тренировочные лагеря многих российских специалистов. С той лишь разницей, что сейчас из-за возросших проблем с международной логистикой наиболее выгодно искать варианты с доступным сообщением.
Первым из российских тренеров по этому пути пошёл известный танцевальный специалист Алексей Горшков, который в январе фактически перебазировался со всей своей группой из подмосковного Одинцова в Дубай.
А вот о реальном развитии клубного фигурного катания посредством создания международного центра, имеющего совершенно конкретную привязку к России, говорить, как мне кажется, преждевременно: противодействие со стороны самых различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас.
В своё время Международная федерация плавания (FINA) поддержала идею создания в Казани международного центра прыгунов в воду, и туда действительно начали присылать своих спортсменов многие развивающиеся страны. Но в прошлом году проект был полностью свёрнут из-за санкций: FINA недвусмысленно дала понять, что не приветствует подобные контакты с российскими специалистами. Соответственно, центр прекратил своё существование», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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