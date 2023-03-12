Энберт — о победе Петросян в финале Гран-при России: Аделия меня не удивила, а восхитила

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании, российский фигурист Александр Энберт высказался о победе Аделии Петросян в финале Гран-при России.

«Стала ли победа Аделии Петросян для меня неожиданностью? Я думаю, всё-таки нет. Штаб Этери Георгиевны Тутберидзе и наши одиночницы в целом приучили нас к тому, что выходят молодые девочки и показывают невероятный контент, невероятные программы. Это, может быть, удивляло во времена Жени Медведевой и Алины Загитовой, когда они выходили во взрослые и в один сезон побеждали на каждом турнире. Но после этого мы уже увидели столько одиночниц, которые выходили на взрослый уровень и начинали выполнять самый сложный контент, что в какой-то момент это стало уже неудивительно.

Так что про Аделию могу сказать, что она меня не удивила, а восхитила, потому что она действительно была прям лучше всех, причём не только в прыжковом контенте, но у неё были и прекрасные программы. Я думаю, она восхитила зрителей и судей своим катанием», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 13 марта, в 8:00 на «Чемпионате».