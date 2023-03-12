Александр Энберт: Гуменника можно спокойно назвать лидером сборной

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании, российский фигурист Александр Энберт поделился впечатлениями от развязки в мужском одиночном катании в финале Гран-при России.
«Мне кажется, после чемпионата России, где Пётр Гуменник и Евгений Семененко набрали одинаковые баллы, у них осталось какое-то ощущение азарта и стремление взять реванш, поэтому было интересно посмотреть за их борьбой. Если на чемпионате России они были примерно равны, то в финале Гран-при Пётр всё-таки был лучше — заслуженное первое место, без каких-либо вопросов.
Я думаю, его можно спокойно назвать лидером сборной. Он и на чемпионате России хорошо выступил, а в финале Гран-при подтвердил, что находится в хорошей форме, владеет сложными элементами. Для меня в схватке Гуменника и Семененко было самое интересное, как ребята после чемпионата России разберутся, кто из них круче», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 13 марта, в 8:00 на «Чемпионате».
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