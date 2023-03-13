Туктамышева рассказала, какая бронза для неё ценнее: чемпионата России или финала Гран-при

26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона-2022/2023, в котором стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России.

«На какое место в моей градации сезонов я бы поставила этот? Наверное, градации никакой нет. Обычно просто хороший сезон проходит, и остаются тёплые, классные впечатления от этого. Поставить этот сезон на какое-то место из всех своих сезонов я пока что затрудняюсь, потому что это нужно проанализировать все, а их было очень много.

Какая из бронзовых медалей этого сезона для меня ценнее? Чемпионат России, потому что в призы в финале Кубка России я уже попадала. На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, поэтому это была для меня очень значимая медаль», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Елизаветой Туктамышевой читайте на «Чемпионате» завтра, 14 марта, в 8:00 мск.