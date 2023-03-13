Вайцеховская сравнила слова Тутберидзе о судействе, сказанные с разницей в 10 лет

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе, которая назвала обсуждение результатов соревнований, что позволил себе после первенства России Евгений Плющенко, вопросом воспитания и вседозволенности.

«Редкие интервью известного в своём профессиональном мире человека ценны тем, что очень хорошо запоминаются. Сегодня Этери Тутберидзе называет публичное обсуждение результатов соревнований вопросом воспитания и вседозволенности, и вот ломай теперь голову, чего не хватало тренеру десять лет назад — первой составляющей или второй? И чем, скажите, это отличается от вопросов, которыми в этом сезоне задавался Евгений Плющенко?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале, приведя в пример фрагмент интервью Тутберидзе десятилетней давности:

«Будет ли Женя Медведева выступать во взрослом чемпионате России? Это для нас несколько больная тема. На момент нашего отъезда в Канаду Женя числилась запасной. В число участников чемпионата её не включили, несмотря на то что на пятом этапе Кубка России в Москве она набрала достаточное количество баллов и даже выиграла произвольную программу у Ксении Макаровой. И я не знаю, что ей теперь отвечать, если она спросит, например, почему на чемпионат России едет Аня Овчарова, набравшая 12 баллов за два этапа, при том, что у Медведевой 16 за один. Или почему к соревнованиям допустили Машу Ставицкую, у которой Женя тоже выиграла на своём этапе. Потому что Ставицкая и Овчарова тренируются у более опытных специалистов? Получается, что федерация, поступая таким образом, даёт фигуристам своего рода посыл: «Вы тренируетесь у неправильного тренера». Ведь так?..»