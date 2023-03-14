Косторная — об отношениях с Куницей: все сразу стали говорить, что это конец карьеры

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о личных отношениях с Георгием Куницей, вместе с которым перешла в парное катание.

«Обычно, когда выставляешь фотографии с намёком на какие-то отношения, все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом.

Поначалу такие комментарии обижают, а потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего. Отвечала ли? Я — нет, но Гоша любит поиздеваться.

Кто у нас в паре главный? Сложно сказать. Мы друг друга дополняем. Гоша спокойный, а я немного взвинченная.

Полезно ли работать с партнёром бок о бок? Кому как, это очень индивидуально. Не буду называть фамилии, но в фигурном катании были случаи, когда парам это очень мешало», — приводит слова Косторной «Лента.ру».