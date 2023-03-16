Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, в каком порядке выступят фигуристы на турнире шоу-программ

Стало известно, в каком порядке выступят фигуристы на турнире шоу-программ
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира шоу-программ, который пройдёт 18 марта в «Мегаспорте». Отбор проходил отдельно среди титулованных фигуристов и спортсменов, подавших заявки на участие, однако на стартовый номер это не влияло.

Откроет соревнования Макар Игнатов, а завершит их олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Порядок выступлений участников турнира шоу-программ

1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалёв
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Пётр Гуменник
12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Загитова вытянула лучший номер, Туктамышевой не повезло. Итоги жеребьёвки шоу-турнира LIVE Загитова вытянула лучший номер, Туктамышевой не повезло. Итоги жеребьёвки шоу-турнира LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023