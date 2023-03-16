Стало известно, в каком порядке выступят фигуристы на турнире шоу-программ

Состоялась жеребьёвка турнира шоу-программ, который пройдёт 18 марта в «Мегаспорте». Отбор проходил отдельно среди титулованных фигуристов и спортсменов, подавших заявки на участие, однако на стартовый номер это не влияло.

Откроет соревнования Макар Игнатов, а завершит их олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Порядок выступлений участников турнира шоу-программ

1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалёв

6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Пётр Гуменник

12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

24. Алина Загитова.