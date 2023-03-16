Стало известно, в каком порядке выступят фигуристы на турнире шоу-программ

Состоялась жеребьёвка турнира шоу-программ, который пройдёт 18 марта в «Мегаспорте». Отбор проходил отдельно среди титулованных фигуристов и спортсменов, подавших заявки на участие, однако на стартовый номер это не влияло.
Откроет соревнования Макар Игнатов, а завершит их олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Порядок выступлений участников турнира шоу-программ
1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалёв
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Пётр Гуменник
12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова.
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