Морозов: больше всего хотелось бы увидеть номер Волосожар и Транькова

Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, поделился ожиданиями от турнира шоу-программ, который пройдёт 18 марта в «Мегаспорте».

«Это классный формат. Нам интересно участвовать в нём, потому что до этого такого не было. Мы готовим новые программы, которые зритель раньше не видел. В этом весь смысл.

Самый главный критерий — это идея, креативность и исполнение. Должен быть абсолютно новый показательный номер, который никто и никогда до этого не катал, поэтому все стараются, ставят оригинальные программы.

Кого из легенд прошлого интереснее всего увидеть на льду? Все фигуристы достаточно именитые, поэтому интересно посмотреть на всех. Наверное, больше всего хотелось бы увидеть номер Татьяны Волосожар и Максима Транькова», — приводит слова Морозова «Постньюс».

Двукратный олимпийский чемпион Траньков входит в тренерский штаб Тарасовой и Морозова.