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Татьяна Тарасова — о Fan ID: пусть это останется только в футболе

Татьяна Тарасова — о Fan ID: пусть это останется только в футболе
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о системе Fan ID (паспорт болельщика), которая введена после возобновления сезона в российском футболе. Также Тарасова оценила перспективу введения подобной системы в фигурном катании.

«Fan ID для фигурного катания? Зачем? Что за бред. Нет, для фигурного катания нужно купить только билет и всё. Зачем усложнять? Пусть это останется только в футболе», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Система Fan ID успешно зарекомендовала себя на чемпионате мира – 2018, который прошёл в России. Однако введение паспорта болельщика на внутренних стартах не нашло поддержки у любителей футбола и отразилось на посещаемости матчей чемпионата страны.

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