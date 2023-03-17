Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Евгения Медведева приоткрыла тайну своего номера на турнире шоу-программ

Фигуристка Евгения Медведева приоткрыла тайну своего номера на турнире шоу-программ
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева попросила зрителей, которые придут завтра, 18 марта, в «Мегаспорт» на турнир шоу-программ, во время её номера зажечь фонарики.

«Ребята, я сейчас сижу на репетиции. Нам показывать ничего нельзя, поэтому я не буду вам ничего показывать. Но как одну подсказку к завтрашнему номеру моему и к вашей инструкции, между прочим: как только я выйду на лёд — зажигайте фонарики. Много-много фонариков! Чтобы было красиво прям. Чтобы сияло, блестело, как звёздное небо», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023