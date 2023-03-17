Фигуристка Евгения Медведева приоткрыла тайну своего номера на турнире шоу-программ

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева попросила зрителей, которые придут завтра, 18 марта, в «Мегаспорт» на турнир шоу-программ, во время её номера зажечь фонарики.

«Ребята, я сейчас сижу на репетиции. Нам показывать ничего нельзя, поэтому я не буду вам ничего показывать. Но как одну подсказку к завтрашнему номеру моему и к вашей инструкции, между прочим: как только я выйду на лёд — зажигайте фонарики. Много-много фонариков! Чтобы было красиво прям. Чтобы сияло, блестело, как звёздное небо», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.