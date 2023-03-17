Мишина — о номере на турнире шоу-программ: реквизита у нас с Галлямовым достаточно много

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала о номере, который дуэт подготовил для турнира шоу-программ.

«Реквизита у нас достаточно много. У нас есть и маленькие детали, и большие, которые мы частично везли из Санкт-Петербурга. Это было не так-то просто. Саша это попробовал на себе», — сказала Мишина в эфире Первого канала.

Заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию — турнир шоу-программ «Русский вызов» — пройдут завтра, 18 марта, в московском «Мегаспорте». На лёд выйдут не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру. Мишина и Галлямов выступят во втором отделении, под 17-м номером из 24.