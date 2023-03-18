«Я кайфанул от вас». Максим Траньков обратился к болельщикам турнира шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в спортивной паре с Татьяной Волосожар, подвёл итог турнира шоу-программ.

Волосожар и Траньков с номером «Самсон и Далила» заняли 12-е место, по мнению жюри.

«Вот и всё, друзья. Спасибо, кто смотрел, кто поддерживал. На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвящённые нам. Это дорогого стоит. Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и чтобы нашу любовь вы почувствовали. Поэтому большое спасибо, респект. Я кайфанул от вас. Поддержка вообще бешеная, спасибо. До слёз, очень круто и, надеюсь, наш с Таней номер вам понравился», — сказал Траньков в своём телеграм-канале.