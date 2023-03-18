Трогательный номер Анны Щербаковой на турнире шоу-программ. Видео

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на турнире шоу-программ показала номер под знаменитую музыку Микаэла Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Щербакова, не выступавшая в сезоне-2022/2023, получила от судей третью сумму баллов и приз в один миллион рублей.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17

3. Анна Щербакова – 19,08

4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.

5. Софья Акатьева — 18,75

6. Михаил Коляда – 18,58

7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50

8. Елизавета Туктамышева — 18,17

9. Алина Загитова – 18,09

10. Камила Валиева – 17,83