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Трогательный номер Анны Щербаковой на турнире шоу-программ. Видео

Трогательный номер Анны Щербаковой на турнире шоу-программ. Видео
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на турнире шоу-программ показала номер под знаменитую музыку Микаэла Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Щербакова, не выступавшая в сезоне-2022/2023, получила от судей третью сумму баллов и приз в один миллион рублей.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17
3. Анна Щербакова – 19,08
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75
6. Михаил Коляда – 18,58
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50
8. Елизавета Туктамышева — 18,17
9. Алина Загитова – 18,09
10. Камила Валиева – 17,83

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
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