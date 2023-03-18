«Сердца не обманешь!» Певица Мия Бойко — о выступлении Медведевой на турнире шоу-программ
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Певица Мия Бойко оценила выступление двукратной чемпионки мира и Европы в женском одиночном катании Евгении Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Медведева выступила под живой вокал Бойко, исполнявшей песню «Высоко». Евгения посвятила номер Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. В итоге это 14-й результат.
«Как тебя встречал зал, моя девочка! Мы слышали эти голоса! Сердца не обманешь! Евгения Медведева, для меня ты всегда была и остаёшься лучшей», — написала Бойко в соцсетях.
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