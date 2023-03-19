РБК: состояние Романа Костомарова значительно улучшилось

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду россиянина Романа Костомарова в последние дни заметно улучшилось, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника из окружения спортсмена.

Один из источников отметил, что на данный момент в состоянии Костомарова наметились заметные улучшения. Другой также заявил, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что Роман начинает дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон. С 13 марта в СМИ начали появляться новости о положительной динамике в состоянии Костомарова.