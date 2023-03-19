Авербух: мы все поддерживаем Рому Костомарова. Сделаем всё, чтобы он вернулся на лёд

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух высказался о поддержке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, находящегося с 10 января на госпитализации, куда он попал с тяжёлой пневмонией.
«Мы поддерживаем все Рому. Действительно, семья Ромы переживает очень сложные испытания. Всё, что мы можем — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперёд, он всё принимает. Мы всё сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога ещё впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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