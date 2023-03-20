Семененко: идея номера придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom

Чемпион России – 2023 в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал об идее номера, с которым он выступил на турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Идея номера, с которым я выступал, придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom. А подготовка и постановка программы оказалась сложной.
Несколько бессонных ночей в подготовке реквизита – куклы-марионетки, далее момент перевоплощения – чтобы в считаные секунды это сделать в номере, требуется особая конструкция и помощь минимум пяти человек. Но всё же номер получился таким, каким был задуман.
Я оценил и поддержал шутку Дмитрия Хрусталёва о партнёрше и парном катании, но если серьёзно, то в программе, раскрывая смысл музыкального произведения, я проживаю три периода жизни: вначале признак руководит мною, моими мыслями, моим сознанием, дёргая меня за нити; затем я рву нити и освобождаюсь от внешнего влияниями, живу самостоятельно, сам руковожу собой; а в финале приобретаю власть над людьми, я ими руковожу, становлюсь кукловодом, дёргая за нити, подчиняю себе действия и сознание людей в лице куклы-марионетки.
Я очень рад, что номер оценили мои болельщики, а также поклонники группы WayV как у нас в стране, так и за рубежом», – написал Семененко в своих социальных сетях.
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